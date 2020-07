Bio-Futter für die Tierzucht

Der eindrucksvolle Stumpflhof in Pichl bei Wels fungiert als Firmengebäude. Der Dreikanthof wurde nach ökologischen Kriterien hergerichtet. Hier befindet sich auch ein Kommunikationszentrum für Interessierte. Wer wissen will, was hinter Multikraft steckt, kann im Mikroorganismus-Lehrgarten alles über effektive Mikroorganismen und die Arbeitsweise des Unternehmens erfahren. Wer bei den Haders einkaufen will, findet im Shop Produkte der Firma.

Der Vertrieb, den Lukas und seine Mutter aufgebaut haben, ist handgestrickt. 350 Händler werden in Seminaren geschult und liefern Produkte in Österreich aus, aber auch nach Deutschland und in die Schweiz. „Das Vertriebsnetz in Italien wird gerade aufgebaut“, erzählt Lukas Hader stolz.

Umsatz? „Darüber rede ich nicht so gerne“, sagt der 29-Jährige gerade heraus, um dann stolz hinzuzufügen: „Aber ich kann sagen, dass wir acht Millionen Liter pro Jahr erzeugen.“