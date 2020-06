Studium: Auf den (nicht aller-)letzten Drücker

Ein paar Studierende spazieren umher, die verwirrten unter ihnen wenden sich an die Damen in gelben T-Shirts. Diese geben Auskunft, drücken den jungen Leuten leere Studentenausweise und eine Nummer in die Hand. Der eine sagt "Aha", der andere "Okay", man begibt sich in den großen Vortragssaal und wartet geduldig. So lange, bis die gezogene Nummer an die Wand projiziert wird. Dann ist es so weit: Dann gehen sie in ein Zimmer. Hinaus kommen sie als Studenten. Stolz und lächelnd. Es ist Mittwoch, der 5. September, elf Uhr Vormittag an der Hauptuni Wien. An diesem Tag endete für heuer die Inskriptionsfrist für Studienanfänger.