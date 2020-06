Schulschwänzer brauchen Hilfe

Ob ihre Kinder tatsächlich in der Schule sind, oder nicht – das wissen Eltern in der brasilianischen Stadt Vitoria da Conquista ganz genau. In die Schuluniformen ist nämlich ein Funkchip eingenäht. Über diesen erhalten Eltern eine SMS, wenn das Kind 20 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht eingetroffen ist. Inhalt: "Ihr Kind ist noch nicht in der Schule".

Solche Maßnahmen sind in Österreich natürlich kein Thema. Doch auch hierzulande sagen Politiker allen Schulschwänzern den Kampf an. In Wien gibt es seit Kurzem einen "Schulschwänzbeauftragten". Unterrichtsministerin Claudia Schmied will Eltern von notorischen Schulstaglern mit 440 statt bisher mit 220 Euro bestrafen. Die Strafe soll aber erst am Ende einer Kette von Maßnahmen stehen. Nach zehn unentschuldigten Fehltagen muss es zu einem Gespräch zwischen Eltern, Schülern und Lehrern kommen, bei dem schriftlich vereinbart wird, wie die Situation mit Hilfe von Sozialarbeitern oder Psychologen verbessert wird. Ändert sich vier Wochen nichts, wird das Jugendamt eingeschaltet. Am Ende werden dann die Eltern zur Kasse gebeten. Eine sinnvolle Vorgangsweise?

Jürgen Frank, Direktor der Wiener KMS (Kooperative Mittelschule) Kinkplatz in Wien meint, "dass Geldstrafen in manchen Fällen sinnvoll sind." Der Direktor hat schon einige Schulstangler angezeigt – "am Ende haben die Eltern 70 Euro zahlen müssen. Da haben sich die Lehrer schon gefragt, ob sich der bürokratische Aufwand gelohnt hat." Der Direktor weiß aber auch, dass mache Eltern einfach nur ohnmächtig sind: "Sie wollen, dass ihr Kind in die Schule geht. Doch sie schaffen es nicht, es dazu zu bringen, dass es in der Früh aufsteht."