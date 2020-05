Qualifizierte Migranten: Sie sind längst hier

Ob hoch qualifizierte Migranten Chancen auf einen adäquaten Job haben, hänge von der heimischen Konjunktur ab, sagt Experte Gächter: "Wegen der Wirtschaftskrise ist ihre Dequalifikation seit 2008 gestiegen." Doch warum geben sich Akademiker mit Putzjobs zufrieden? "Die Leute können oft nicht anders", sagt Norbert Bichl, Leiter der Anerkennungs- und Weiterbildungsstelle für Migranten. Für Familiennachzug und Staatsbürgerschaft müsse man ein geregeltes Einkommen nachweisen, "da sind viele gezwungen, irgendeiner Tätigkeit nachzugehen." Bleibe man zu lange im gering qualifizierten Job, werde es schwierig, sagt Bichl: "Das Risiko steigt, nicht mehr im ursprünglichen Beruf beschäftigt zu werden."



Wer einen adäquaten Job will, sollte sein Studium nostrifizieren lassen, rät Beate Sprenger vom AMS. Und nur so sind Migranten überhaupt offiziell als Akademiker sichtbar: Denn in der AMS-Datenbank wird jeder ausländische Abschluss unter "P0 - kein Abschluss" gespeichert. Laut Sprenger nicht anders möglich: "Das AMS kann keine Abschlüsse anerkennen. Unsere Berater vermerken aber das Know-how des Klienten."



Von ihren ausländischen Bewerbern würden jedenfalls viele Unternehmen eine Nostrifizierung einfordern, bestätigt Norbert Bichl. "Sie können mit einem ausländischen Diplom meist wenig anfangen." Die Anerkennung von Hochschulabschlüssen sei jedoch kompliziert, meint Thomas Mayr vom Institut ibw: "Was im Ausland als Hochschulabschluss gilt, ist in Österreich unter Umständen nur ein HTL-Abschluss." Oft bleibe laut Bichl daher nur, nochmals zu studieren und sich Kurse anrechnen zu lassen. Was wiederum schwierig ist, wenn man arbeiten muss -, um das Einkommen für den Aufenthaltstitel nachzuweisen. Eine Alternative sei eine Bewertung des Abschlusses, die man von der zuständigen Stelle NARIC einholen kann, so Bichl.



An diesen Hürden würde auch die Rot-Weiß-Rot-Card nicht viel ändern, meint Gächter: "Die Schlüsselkräfte kommen für einen fixen Job ins Land, der Arbeitgeber erkennt ihre Qualifikationen informell an." Doch verlieren sie den Job, "sind ihre Qualifikationen nichts mehr wert".