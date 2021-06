"Kleine Revolution": Matura mit Lehre soll kommen

An den Schulen verlangt die Wirtschaftskammer eine stärkere Differenzierung und Individualisierung des Unterrichts. "Heute verlangen die Lehrpläne von allen die gleichen Standards", moniert Leitl. "Wo Probleme sind, reitet man darauf herum, wo Mehrtalent da ist, liegt es brach." Wichtiger wäre es, in schlechteren Fächern eines Schülers geringere Ziele zu verlangen und in besseren Fächern höhere. Am Ende der Schulpflicht sollte gewährleistet sein, dass jeder gewisse Mindeststandards erreicht - und darüber hinaus hingewiesen werden, wo die Schüler besonders gut seien und wo ihre Potenziale liegen.

Allerdings dürfe die Begabungsdifferenzierung nicht komplett abgeschafft werden wie derzeit an den Neuen Mittelschulen, so Leitl. "Man verkauft uns Fortschritte im Retourgang. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was wir wollen."