Frau Minister, "Kurz, setzen", ist nicht genügend

Sebastian Kurz ist das größte politische Talent, das die rot-schwarze Koalition zu bieten hat. Elder states­man Heinz Fischer und das jüngste Regierungsmitglied genießen so auch das höchste Vertrauen der politikerverdrossenen Österreicher. Das liegt vor allem daran, dass der 26-Jährige bisher auf sein Auftreten aufgepasst hat wie ein Haftelmacher. Er mied den direkten Infight sowohl mit Strache als auch mit SOS-Mitmensch. Und schaffte so das Kunststück, in der Ausländerfrage nie zwischen die Fronten zu geraten.

Gepunktet hat er vor allem mit Positiv-Aktionen: Mit erfolgreichen Migranten-Nachkommen wie David Alaba oder Attila Dogudan tingelte er als "Integrationsbotschafter" durch Schulen. Oder prämierte nimmermüde Vorzeigeprojekt zur Ausländer-Integration.

Mit lupenreinen Feel-good-Kampagnen ist es nun offenbar vorbei. Sebastian Kurz wirft seiner Kollegin Claudia Schmied im KURIER unverhohlen vor, ihre Versäumnisse bei der Integration gefährdeten den sozialen Frieden. Das ist nicht nur aus seinem Munde starker Tobak und heißt zuallererst: Der Wahlkampf ist eröffnet. Kurz spricht mit seinem zuspitzenden Sager aber durchwegs schwelende heiße Eisen an, die die Politik lieber vor sich herschiebt, als sie anzugreifen: die Lebenswelten zwischen Österreichern, Neo-Österreichern und Zuwanderern driften immer mehr auseinander. Integration ist da wie dort noch immer ein Fremdwort. Die Schule erntet die Probleme, die – davor oder zu Hause – nicht gelöst wurden: Deutsch, Bildungshunger und schließlich Schulabschluss – nein, Danke. Die Unterrichtsministerin wird sich mehr einfallen lassen müssen, als den Integrations­staatssekretär herablassend zu einem Theaterbesuch einzuladen – damit der Jungspund noch etwas dazulerne.