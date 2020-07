Erstes Doktoratsstudium an Donau-Universität

Seit Februar gibt es an der Donau-Universität Krems in Zusammenarbeit mit der Andrassy Universität Budapest ein Doktoratsstudium „Zukunft der Demokratie in EU-ropa“, das vom Land Niederösterreich im Rahmen des internationalen und interuniversitären Netzwerks Politische Kommunikation (netPOL) unterstützt wird. Ein Dutzend hochrangiger Wissenschaftler betreibt im Rahmen der dreijährigen Ausbildung intensive Forschung zur „Zukunft der Demokratie in EU-ropa" .

Motor ist der bekannte Politikwissenschaftler Peter Filzmaier. Er ortet eine tief greifende Vertrauens- und Legitimationskrise der Politik in der EU und sucht Auswege zur Weiterentwicklung der Demokratie. Dies alles sollen Forschungsinhalte sein. Landeshauptmann Erwin Pröll hat die Hoffnung, dass die Forschung hilft, die Kommunikation zwischen Politik und Bevölkerung zu verbessern, und wertet das Doktorandenkolleg als Aufwertung der Wissenschaft in NÖ.