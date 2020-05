Bachelor für Lehr-Absolventen

Wie viel Wissenschaft braucht die Wirtschaft?“ Das wollten 190 Zuhörer hoch über den Dächern Wiens wissen. Die Wirtschaftskammer lud am Dienstag zur Diskussion über „berufliche Weiterbildung auf Hochschulebene“ in ihre mondäne Sky Lounge. „So einen Blick über Wien werde ich in meinem Leben wohl nicht mehr haben“, seufzte Rudolf Strahm, Präsident des Schweizer Verbandes für Weiterbildung, während seines Vortrags.

Strahm, Autor des Buchs „Warum wir (die Schweizer, Anm.) so reich sind“, sieht auch in der Tertiären Bildung einen Grund eben dafür: Im EU-27-Durchschnitt liege die Jugendarbeitslosenquote bei 20 Prozent, in Ländern mit dualer Berufsausbildung – wie Österreich, Deutschland und der Schweiz – bei nur etwa acht Prozent.

Und was der bekannte Ökonom aus dem Kanton Bern sonst noch zu berichten hatte, versetzte den Bildungssystem-Unkundigen bass in Erstaunen: In der Schweiz hätten 80 bis 90 Prozent aller Fachhochschul-Absolventen einen Lehrabschluss – im Sinne des Schweizer Slogans „kein Abschluss ohne Anschluss“. Helmut Holzinger, Chef der Fachhochschulkonferenz konnte bei der anschließenden Podiumsdiskussion für Österreich nur mit einer mageren Zahl von 14 Prozent aufwarten. Die Durchlässigkeit in den tertiären Sektor ist bei uns also kaum vorhanden.