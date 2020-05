Eignungs-Check für alle künftigen Lehrer

Die Reform der Lehrerausbildung hat bereits eine lange Geschichte. Seit 2007 wurden von der Regierung eine Expertengruppe, eine Vorbereitungsgruppe und Entwicklungsrat eingesetzt, um den Weg für die gemeinsame Ausbildung aller Lehrer zu ebnen, für die ÖVP waren Johannes Hahn, Beatrix Karl und der aktuelle Ressortchef Karlheinz Töchterle als Wissenschaftsminister in die Reformversuche involviert. Im Folgenden eine Chronologie der verschiedenen Modelle und Entwicklungen bis zur Reform.

9. Jänner 2007 Noch bevor die ersten Studenten an den mit Wintersemester 2007/08 neu geschaffenen Pädagogischen Hochschulen (PH) ihr Studium beginnen, kündigen SPÖ und ÖVP im Regierungsprogramm eine Reform des neuen Hochschultyps an. Sie sollen mehr Autonomie erhalten und nicht mehr Dienststelle des Unterrichtsministeriums sein und bei der Ausbildung mit den Unis kooperieren und gemeinsame Ausbildungsmodule entwickeln.

18. Juni 2007 SP-Unterrichtsministerin Claudia Schmied tritt für eine "gemeinsame Ausbildung aller pädagogischen Berufe auf universitärem Niveau" ein.

18. September 2007 VP-Wissenschaftsminister Johannes Hahn wünscht sich für Lehrer an Hauptschulen und AHS-Unterstufen eine einheitliche Bachelor-Ausbildung, für Pädagogen an weiterbildenden Schulen einen Masterabschluss. Für Kindergartenpädagoginnen und Volksschullehrer will er eine gemeinsame Basisausbildung mit jeweiliger Spezialisierung. Aufnahmeverfahren lehnt Hahn ab, kann sich aber "Orientierungstests" vorstellen.

18. Dezember 2007 Schmied kündigt für 2008 eine Arbeitsgruppe mit Hahn an, in der ein Modell für eine gemeinsame Ausbildung für alle Lehrberufe ab dem Kindergarten entwickelt werden soll.

2. Juli 2008 Hahn plädiert für eine Aufgabenteilung, dass Lehrer der Sekundarstufe die fachliche Ausbildung an den Unis und die pädagogische an den PH erhalten. Für Kindergartenpädagoginnen und Volksschullehrer sollen die PH zuständig sein.

26. Jänner 2009 Schmied und Hahn beauftragen eine Expertenkommission unter Peter Härtel, bis Jahresende die Eckpunkte für eine Reform der Lehrerausbildung zu erarbeiten. Vorgabe sind eine Ausbildung auf tertiärem Niveau mit dem Bachelor- und Masterabschluss für alle Pädagogen ab dem Kindergarten, eine Studieneingangsphase als Aufnahmeverfahren und eine "vernünftige Zusammenarbeit zwischen PH und Uni".

9. Juli 2009 Hahn ermöglicht mit einer Novelle des Universitätsgesetzes auch bei Lehrämtern Bachelor- und Masterabschlüsse, was längerfristig eine gemeinsame Ausbildung für Lehrer der Sekundarstufe I (AHS-Unterstufe, Hauptschule, Neue Mittelschule) ermöglichen soll.

1. März 2010 Schmied kündigt an, bis Jahresende das Konzept für die neue Lehrerausbildung fertigzustellen, nach Einbindung der Betroffenen soll mit Beginn 2011 mit der Umsetzung begonnen werden.

26. März 2010 Die Expertengruppe präsentiert ihren Bericht: Künftig sollen alle Pädagogen in einer zweijährigen " Induktionsphase" in die Berufspraxis eingeführt werden. Nur an Kindergärten soll weiter die Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik (Bakip) reichen. Sonst soll für den Berufseinstieg der Bachelor Voraussetzung sein, für gewisse Funktionen und Aufgaben soll der (berufsbegleitend zu absolvierende) Master notwendig sein. Die Ausbildung soll dabei in "Clustern" erfolgen, in denen Unis und PH in verschiedenen Modellen zusammenarbeiten. Zu Beginn der Ausbildung müssen die Studenten bei einem Self-Assessment selbst über ihre Eignung entscheiden. Danach müssen sie sich noch in einer Studieneingangsphase bewähren.

12. November 2010 Eine neue "Vorbereitungsgruppe" soll bei der Umsetzung der Expertenvorschläge helfen, indem sie Rahmencurricula für die Studien und Qualitätsstandards für die Ausbildungsinstitutionen erstellt. Als Wunsch-Starttermin für erste Angebote in der neuen Architektur nennt Schmied 2013.

27. Jänner 2011 Schmied und die nunmehrige Wissenschaftsministerin Beatrix Karl (V) kündigen an, dass bis Ende 2011 die Grundzüge der neuen Ausbildung stehen sollen. Eine unterschiedliche Ausbildung für Lehrer an Hauptschule und AHS-Unterstufe soll es nicht mehr geben.

28. Juni 2011 Der Entwurf der Vorbereitungsgruppe weicht in vielen Punkten vom Papier der Expertengruppe ab: Alle Lehrer sowie Kindergartenpädagoginnen sollen gemeinsam auf Masterniveau ausgebildet werden. Welche Einrichtungen Aus-, Fort-, und Weiterbildung für alle Altersgruppen von null bis 19 Jahre anbieten dürfen, soll je nach Region in einem "Beauty Contest" entschieden werden. Studenten sollen zweisemestrige Eignungsverfahren durchlaufen. Basisausbildung soll ein vierjähriger Bachelor für die Altersgruppe null bis zwölf oder acht bis 19 Jahre sein. Die Induktionsphase soll nur noch ein Jahr dauern und verpflichtend von ausgebildeten "Mentoren" begleitet werden. Danach kann man schon unterrichten, eine unbefristete Anstellung gibt es aber erst nach dem (berufsbegleitenden) Master.

5. Oktober 2011 Obwohl gemeinsame Grundsatzentscheidungen mit dem neuen VP-Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle zur Reform noch ausstehen, legt Schmied bereits ein Reformpaket für die PH vor, das diese "auf Augenhöhe" mit den Unis bringen soll. Ein neuer PH-Entwicklungsrat soll dabei helfen.

29. Februar 2012 Der um den Unibereich erweiterte Entwicklungsrat nimmt die Arbeit auf und soll für ein gemeinsames Vorgehen von Unis und PH bei der Reform sorgen. Als Träger sollen nun PH, Unis, Verbund- oder Kooperationsmodelle infrage kommen. Töchterle plädiert dafür, dass in Regionen, wo es Unis gibt, diese die Federführung bei der Kooperation mit den PH übernehmen. In Bundesländern ohne Uni kann er sich die Aufwertung der PH zu einer Pädagogischen Uni vorstellen.

25. April 2012 Die Uni Innsbruck richtet als erste Uni eine eigene Fakultät für die Lehrerausbildung ein, die Unis Salzburg, Graz, Klagenfurt und Wien ziehen in den kommenden Wochen und Monaten nach, um sich für eine künftige gemeinsame Lehrerausbildung in Stellung zu bringen. Sie stellen Anspruch auf Federführung bei der Ausbildung aller mittleren und höheren Schulen.

9. November 2012 Bei einer Regierungsklausur wird 2014/15 als Starttermin für ersten Angebote der gemeinsamen Lehrerausbildung ausgegeben. Ein von Unterrichts- und Wissenschaftsministerium beschickter Zertifizierungsrat soll entscheiden, ob die Einrichtungen bzw. Curricula internationale Qualitätskriterien erfüllen. Die autonomen Unis wehren sich jedoch gegen eine "Zwangsehe" mit den dem Unterrichtsministerium weisungsgebundenen PH und lehnen den Zertifizierungsrat als "de facto politisches Kontrollinstrument" dezidiert ab.

3. April 2013 Schmied und Töchterle legen einen Gesetzesentwurf vor. Die Eckpunkte: Nach einem mehrstufigen Eignungs- und Aufnahmeverfahren müssen Lehrer aller Schulstufen einen vierjährigen Bachelor absolvieren, danach folgt eine ein- bis zweijährige Berufseinführung durch einen Mentor. Für eine Fixanstellung ist ein Masterabschluss (Dauer: ein- bis eineinhalb Jahre) Voraussetzung, an den AHS und BMHS eine Anstellung aber generell erst mit dem Master realistisch. Für Lehrer für AHS, Neue Mittelschule und berufsbildende mittlere und höhere Schulen (BMHS) gibt es künftig eine gemeinsame Ausbildung, die beim vierjährigen Bachelor an Unis, PH oder Verbünden stattfinden kann. Beim mindestens eineinhalbjährigen Master muss allerdings zumindest eine Uni mit einer PH kooperieren. Volksschullehrer sollen weiter an den PH ausgebildet werden, allerdings dauert der Bachelor vier statt bisher drei Jahre und es muss ein mindestens einjähriger Master angeschlossen werden. Lehrern in berufsbildenden Fächern soll Berufserfahrung angerechnet werden, sie sollen Bachelor und Master berufsbegleitend an den PH absolvieren können. Ein Qualitätssicherungsrat bzw. die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) sollen sicherstellen, dass die Studienangebote auch vom Dienstgeber anerkannt werden.