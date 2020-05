Assessmentcenter - ein Rollenspieltag

Wie also geht man mit diesem Test um, wie bereitet man sich vor?

Kein Grund nervös zu sein? Ein Assessmentcenter ist auch immer ein Stresstest - lässt man sich also davon zu sehr beeindrucken, macht man sich selbst das Leben schwerer als es sein muss. Für Unternehmen geht es darum, objektivierte Argumente für oder gegen Kandidaten für einen bestimmten Job zu sammeln.



Beispiel gefällig? Auf dem Weg zum Trainer oder Tutor sollte man Coolness unter Beweis stellen, die Fähigkeit zur Kommunikation und genügend Mitgefühl, um auf seine Umgebung einzugehen.



Halten Sie sich nicht zurück - machen Sie mit.

Sehr viele Aufgaben in diesem Test sind Simulationen - Rollenspiele - hier zählt Auftreten, menschliches Verhalten und fachliche Kompetenz. Dabei sind einige Aufgaben offensichtlich Situationen, die im Job vorkommen können, einige aber auch scheinbar völlig surreal. Also etwa: Wie bringt man einen Schlurf dazu, sein Äußeres zu zivilisieren, um in einer Arbeitsgruppe nicht ausgegrenzt zu werden? Oder wie reagiert man auf neue Studenten, die ganz offensichtlich von einer anderen Galaxie kommen?



Nicht jede Aufgabe hat eine vorherbestimmte Lösung - manchmal kommt es nur darauf an, dass die Probanden überhaupt zu einem Ergebnis gelangen. Bei diesen Diskussionen kann es um ein Geburtstagsgeschenk für den Papst gehen, aber auch um eine Wohnung, für die der passende Nachmieter gefunden werden soll.



Anders als beim strengen Eingangs- oder Eignungstest mit einem Themengebiet, auf das man sich speziell vorbereiten sollte - wie etwa für den EMS (Eignungstest für Mediziner), geht es im Assessmentcenter in hohem Maß um Improvisation. Eine Mögliche Vorbereitung dafür gibt es allerdings auch: Spielen Sie Activity oder ähnliche Gesellschaftsspiele.