5000 Jungstudierende contra zwei Fleck-Kaiser

An der Jungen Uni Krems (FH Krems, zweite Ferienwoche für 11- bis 14-Jährige) waren die Plätze für 220 Jugendliche am Anmeldetag innerhalb von zehn Stunden ausgebucht. Und das beim diesjährigen Motto "Double MINT - fit in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik", das Schluss mit Mathe-, Informatik- und Technik-bähhh machen will. Dort geloben die Jugnstudierenden - die meisten mit schwarzem Filz-Sponsionshut, den sie selbst in einem Workshop basteln, "das ganze Leben lang neugierig zu bleiben und immer Interesse an Wissenschaft und Forschung zu zeigen".

Nette Geschichten in manchen - bei weitem nicht in allen - Medien. Manche "spielen" andere Storys rund ums Lernen lieber. Und das schlagzeilenmäßig wie Duell der Fünfer-Kaiser. Der eine hat neun Fleck, ein anderer konnte ihn toppen - mit zehn Fetzen.



Was sind schon 5000 bildungshungrige Kids, die's geil finden, auch in den Ferien was zu lernen - mit höchstem Aufwand, aber auch Nutzen, nämlich selbsttätig gegen zwei, die sich als das Gegenteil an den Pranger stellen lassen?!



Und wer erinnert sich nicht daran, dass so manche Promis - ob aus der Schickeria oder der Politik - oft recht stolz davon erzählen, dass sie in der Schule ziemliche Deppen gewesen seien, oder nur ein einziges Buch, und das nicht ganz gelesen hätten…

Kaum jemand meint öffentlich überzeugt/überzeugend: Ich war immer neugierig und wollte möglichst alles wissen. Und am meisten hab ich nach dem warum gefragt…