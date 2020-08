Ausverkauft: Woom-Geschäftsführer über den Boom bei Kinderrädern

Wie kann so ein Angebot aussehen?

Wir wollen die Kunden besser kennenlernen. Das ist schwierig, wenn die Frequenz – alle 24 Monate ein Radkauf – niedrig ist. Da muss man sich andere Dinge einfallen lassen, wie man das Erlebnis Radfahren für Kinder noch attraktiver machen kann. Wir werden den Woom-Riders-Club gründen. Wir wollen Fahrräder tracken – über das Handy der Eltern. Wir werden viel im Digitalbereich tun. Früher sagte man: Innoviere oder stirb. Heute muss es heißen: Digitalisiere oder stirb.

Sie sind mit 1. März in die Firma eingestiegen – wohl zur richtigen Zeit im Corona-Jahr.

Das ist unabhängig von Corona zu sehen. Die beiden Gründer haben sich überlegt, wie sie das alles bewältigen können. Wie sie sich nach sieben Jahren neu organisieren. Wir werden dieses Jahr, was den Umsatz angeht, als Großunternehmen gewertet. Da war die Erweiterung in der Geschäftsführung logisch. Die Vorgabe an den Headhunter war übrigens: die Person durfte noch nie in der Rad-Industrie gearbeitet haben.

Und soll, wie Sie, vier Kinder haben.

Nein, das war kein direktes Kriterium. Aber eine Affinität zum Radfahren war Voraussetzung.

Und weil ihre älteste Tochter auch ein Woom-Bike will, gibt es demnächst Erwachsenenräder.

Wir bleiben beim Bekenntnis: unter der Dachmarke gibt es Kinder- und Jugendräder.

Vielleicht unter einer anderen Marke?

Das legen Sie mir jetzt in den Mund. Aber natürlich wäre das denkbar. Im Moment würden wir uns damit aber verzetteln: wir haben 80 Entwicklungen in der Pipeline.

Reden wir über die Produktion: Sie lassen in Kambodscha produzieren, da gab es Kritik zu den Arbeitsbedingungen. Was ist da dran?

Zu allererst: Niemand in Österreich kann das, was dort gemacht wird. Das Schweißen von Aluminium ist eine Kunst. Ein Schweißer braucht acht Monate, um das zu erlernen. Die Leute in Kambodscha reißen sich um diese Jobs, weil sie so viel mehr als auf dem Reisfeld verdienen, dass sie ihre Familie ernähren und ihre Kinder in die Schule schicken können. Wenn wir dort nicht Produktion aufbauen mit Löhnen, die die Familien ernähren, dann müssen sie sich andere, zum Teil schreckliche Wege suchen. Dadurch, dass sich Firmen aus Europa und den USA hier vor vielen Jahren angesiedelt haben, hat sich das Leben für die Bevölkerung verbessert. Noch weit weg von unserem Kodex, aber es ist besser geworden. Ich bin auch zu Woom gekommen, um soziale Verantwortung weiter voranzutreiben, aber das geht nicht von heute auf morgen.

Sie wollen einen Teil der Produktion nach Rumänien verlagern, auch in Polen wird produziert. Suchen Sie den Weg nach Europa?

Einige unserer Kernabsatzmärkte sind hier, aber wir haben 35 Tage Seelaufzeit von Asien nach Europa. Seefracht verursacht CO2 und kostet Geld. Da liegen Rumänien und Polen näher. Endmontage der Räder ist hier also eine Option.