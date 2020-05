Auf einen Kaffee mit Kant

Wenn du dich bewegst, musst du wissen, wohin. Wenn du dich nicht bewegst, muss du wissen warum.

Holm Friebe

Das Zitat von Holm Friebe hängt über der Bar. Das Zitat ist im "Philogreissler" Credo. Denn hier ist klar, warum man sich nicht bewegt, etwa weil man gerade in Hegels Theorien vertieft ist. Oder am hellen Fensterplatz den feinen Fürth-Kaffee genießt. Oder am Vintage-Sofa die Gedanken schweifen lässt. Oder aber einem Philosophen der Neuzeit bei seinem Vortrag zuhört.

Der Philogreissler hat "Ideen für den täglichen Gebrauch" – so steht es im Slogan. Tatsächlich wird hier viel Wissen gebündelt. Die Weitergabe von diesem und die Auseinandersetzung mit neuen und alten Theorien in gemütlichen Ambiente sind oberstes Anliegen vom ehemaligen Philosophie-Professor und Gründer Gerd Fraunschiel, 37. Vor zwei Wochen eröffnete er in der Kaiserstraße 35 den Philogreissler, das "neue Wohnzimmer des siebten Bezirks", wie er es nennt.

Aug in Aug mit Konfuzius

Beim "Greissler" sitzt man bei Kaffee und Kuchen mit den großen Denkern auf Augenhöhe – beinahe lebensgroße Poster von Nietzsche oder Schopenhauer kleben neben den Stühlen und Sofas an der Wand und geben Inspiration, um über die Welt zu sinnieren.

Überall sonst: Bücher. Auf den Wänden, kleinen Kästchen, großen Regalen und breiten Tischen liegen sie zum Verkauf. Thematisch geordnet für Philosophie-Einsteiger bis Fortgeschrittene. Dazu gibt es Bleistifte, Magazine und schöne Hefte. An einem Ende des 70 Quadratmeter großen Raumes steht eine Kaffee-Bar mit einer alten Registrierkassa, einer edlen Kaffeemaschine und selbst gebackenen Torten von Fraunschiels Frau. Am anderen Ende des Raumes finden Veranstaltungen statt, für die der Philogreissler künftig bekannt sein will. Drei bis vier Mal im Monat sollen nationale und internationale Denker und Künstler hier ihre Bühne finden, um mit den Gästen zu philosophieren, aus ihren Büchern zu lesen oder um Vorträge zu halten. Für die Besucher soll das kostenlos sein. Bisher klärte etwa Konrad Paul Liessmann über den "Wert der Werte", Ed Siblik über "Sinn und Unsinn des Geheimnisses" oder Sandra Weiß zum Thema "Wie Menschen in ihrer Arbeit aufblühen", auf.

Die Philosophie erlebe gerade eine Renaissance – und der "Greissler" will ihr eine Plattform bieten. Die wird sich mit der Zeit sicherlich noch verändert, sagt Fraunschiel und philosophiert dazu: "Der Ort definiert sich, in dem man ihn nutzt."

Vom Lehrer zum Gründer

Der 37-jährige Neo-Gründer hat noch bis vor zwei Jahren Sport, Psychologie und Philosophie an einem Wiener Gymnasium unterrichtet. "Ich habe mir vier Jahre in diesem Job gegeben – bis dahin wollte ich herausfinden, ob es das Richtige für mich ist. Bald hab ich gedacht: Das soll ich jetzt bis zur Pension machen? Die Lehrer-Schiene war nichts für mich." Also fing er vor zwei Jahren an, nach dem Vorbild der Londoner School of Life, erste Gedanken zu einem philosophischen Concept Store zu spinnen. Er schrieb einen Businessplan, veranstaltete erste Philo-Events als Pop-up in Wiener Cafés und wollte sehen, wie das Konzept ankommt. Vor einem Jahr gründete er mit dem befreundeten Agentur-Chef Hans Renzler schließlich den Philogreissler, übernahm später die alleinige Verantwortung dafür. Doch der "Greissler" hatte noch kein Zuhause. Das wurde erst Monate später in der Kaiserstraße 35 gefunden. Finanziert wurde die Gründung aus eigener Tasche und nach einem frischen Anstrich und alter Möblierung – Vintage versteht sich – wurde am 17. April eröffnet. Der Ex-Philosophie-Lehrer vermittelt heute wieder Wissen an andere – nur eben anders. Wie sich die neue Profession nun anfühlt? Fraunschiel grinst: "Viel besser."