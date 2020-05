Au-pair: Kinderhüten mit Mehrwert

Auch Christine Geserick vom Institut für Familienforschung hat sich dem Thema Au-pair angenommen. So wie Orthofer Gastmutter war, schöpft auch Geserick aus ihrem Erfahrungsschatz - sie war Au-pair. Die Erkenntnisse sind ähnlich: "Man muss das Thema zweigeteilt sehen. Es gibt die, die ein Jahr in einem anderen Land erleben wollen, die neue Kompetenzen, eine Sprache erlernen, die sich orientieren wollen", erklärt Geserick. Diese jungen Menschen würden aus hochgebildeten Sozialmilieus kommen, die in

ähnlichen Sozialmilieus Erfahrungen sammeln wollen. Auf der anderen Seite würde es auch Mädchen geben, die das Au-pair-Programm als Sprungbrett in den Westen sehen.



Davon kann Petra Furcher, vierfach gescheiterte Gastmutter, erzählen. "Es ging ihnen nicht um die Kinder, es ging ums Gehalt und ums Zimmer." Ein Au-pair wollte etwa die Bettwäsche der Kinder nicht wechseln, weil das zu intim war. Stimmt schon: Haushaltsarbeiten sind nicht das primäre Aufgabenfeld der Au-pairs. Doch selbst in den USA, die strenge Richtlinien verfolgen (siehe unten) , sollen Au-pairs Hausarbeiten machen, die in Zusammenhang mit der Kinderbetreuung stehen.



Oftmals sind es falsche Erwartungen oder Diskrepanzen in der Kindererziehung, die Konflikte schaffen. "Wenn das Au-pair ein unartiges Kind aufs Zimmer schickt und die Mutter holt es wieder raus, ohne mit dem Au-pair gesprochen zu haben, ist Streit programmiert", gibt Geserick als Beispiel.



Auch andere Essgewohnheiten oder starkes Heimweh können zum Problem werden. "Im Schnitt brechen zehn Prozent das Programm ab und reisen frühzeitig nach Hause", sagt Lotta Maroscheck von der Au-pair Vermittlungsagentur AIFS. 2011 vermittelt diese Agentur 75 Teilnehmerinnen aus Österreich in die USA. Ausschließlich Mädchen, denn männliche Au-pairs sind nur in Ausnahmefällen gefragt. "Nur fünf Prozent sind männlich", sagt Geserick.