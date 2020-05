Anleitung zur Kollegenbeschimpfung

Die Kollegin B. hat Sie gerade zusammengeputzt, als gäbe es kein Morgen? Und der Kollege S. treibt Sie wegen seiner Unordentlichkeit/ Schleimerei/Ignoranz/ Schwaflerei in den Wahnsinn?

Den Ärger runterschlucken ist ungesund, sagen die Psychologen. Also lassen Sie's lieber raus - mit den richtigen Schimpfwörtern, die Spiegel.at gemeinsam mit Lesern zusammengestellt hat. Das Best of:



Abteilungsleiter der Herzen

für besonders unbeliebte Abteilungsleiter



Brückenschlampe / Brückenschwein

nimmt immer an den Brückentagen zwischen Feiertag und Wochenende Urlaub, und das häufig für ein ganzes Jahr im voraus



Chefzäpfchen

euphemistisch für einen A...kriecher



Diktaphondiktator

schreibt keine Zeile selbst und lässt alles abtippen



E-Mail-Exorzist

Kollege, bei dem die gesamte Elektropost verlorengeht



Freizeit-Legastheniker

ehemaliger Chef oder Kollege, der nichts mit seiner Freizeit anzufangen weiß und darum weit im Rentenalter immer noch glaubt, weiterarbeiten zu müssen.



Grüßwunder

Kollege, der grundsätzlich nicht grüßt



Heißluftgebläse

Mitmenschen, die stundenlang inhaltslos reden können



Intelligenzallergiker

Inkompetenter Mitarbeiter



Jammerpopdudler

für Freunde der Musik von Xavier Naidoo



Kantinenzombie

Kollege, dessen seltsam untotes Aussehen darauf schließen lässt, dass er kritiklos ALLES isst, was in der Kantine aufgetischt wird



Lustknabe

für einen faulen Mitarbeiter, der nur tut, worauf er Lust hat



Management by Blue Jeans

An den wichtigsten Stellen sitzen die größten Nieten



08/15 Amtsleiter

Sein Job in Zahlen: null Ahnung, acht Stunden Anwesenheit, A 15 Besoldung



Omnipotente Zelle

Jungmanager, frisch von der Uni, weiß nix, kann nix, hat aber jede Menge Potential. Heißt es wenigstens



Primärduftwolke

Kollegin, die nur durch ihr Parfüm auffällt



Radfahrer

Schimpfwort-Klassiker - der Radfahrer tritt nach unten und buckelt nach oben



Schnürsenkelbügler

ein Pedant, der auch auch noch den Inhalt seines Papierkorbs faltet - oder erledigte Notizzettel durchstreicht, bevor er sie zusammenknüllt und wegwirft



Tauchsieder

Kollege, der sich in alles hineinhängt und zu allem einen Kommentar abgeben muss



Umsatzbremse

für unfreundliche, genervte, inkompetente Verkäufer oder Dienstleister



Ventilator

dauernd am Rotieren, kommt aber nie vom Fleck



Wurmschleuder

Mitarbeiter, der ausnahmslos aus Neugier alle E-Mail-Anhänge öffnet



Zeitverschwender

Mitarbeiter, der während der Arbeitszeit Schimpfwörter erfindet, während gleichzeitig die Welt im Chaos versinkt