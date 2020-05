39 Prozent denken täglich an einen anderen Job

Die Mehrheit der Verkäufer verdient zwischen 30.000 und 70.000 Euro brutto pro Jahr. Jahresgehalt? Wechselwilligkeit? Gedanken an Neuorientierung? Mitarbeiter jeder Branchen denken mehr oder weniger häufig über diese Eckpunkte nach. Die jobs Personalberatung und ihr Inhaber Peter Marsch untersuchen jährlich, wie die Antworten auf diese Fragen bei den Verkäufern und Verkäuferinne ausfällt.

364 ausgefüllte Fragebögen gingen in diesem Jahr in die Bewertung ein, die Ergebnisse im Detail: Ihr Jahresgehalt? Abgefragt wurde das Bruttojahreszielgehalt (inklusive Prämien und Überstundenzahlungen. Nicht jedoch inkludiert: Diäten, Kilometergeld, Reisespesenersatz, Firmen-Pkw) bei Zielerreichung im laufenden Geschäftsjahr. Knapp zwölf Prozent haben als Jahreszielgehalt weniger als 30.000 Euro angegeben (auch in dieser Statistik enthalten: Teilzeitbeschäftigte). Mehr als die Hälfte aller Befragten VerkäuferInnen liegt beim Zielgehalt zwischen 30.000 und 70.000 Euro. Immerhin 32 Prozent liegen darüber.