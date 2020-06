Kanzler: ÖVAG-Rettung billiger als Pleite

- Verlustabdeckung: Die ÖVAG muss den Verlust 2011 großteils mit ihrem Eigenkapital bezahlen, das damit kräftig sinkt. Die Aktionäre – neben den 62 Volksbanken die deutsche DZ Bank (23,4 Prozent), die Victoria Gruppe (9,4 Prozent) und die Raiffeisen Zentralbank (5,7 Prozent) – verlieren damit große Teile ihres Kapitals. Zur Verlustabdeckung wird auch das 2008 in die ÖVAG gesteckte staatliche Partizipationskapital herangezogen. Von der einen Milliarde, die der Staat damals in die ÖVAG zahlte, bleiben nur noch 300 Millionen Euro übrig. 700 Millionen sind somit für die Steuerzahler verloren.

- Kapitalerhöhung: Das verkleinerte Eigenkapital wird durch Einzahlung frischen Kapitals wieder erhöht. Der Staat beteiligt sich daran mit 250 Millionen Euro, die Volksbanken mit 230 Millionen Euro.



- Teilverstaatlichung: Durch die Beteiligung an der Kapitalerhöhung wird der Staat Miteigentümer der ÖVAG. Der Staatsanteil liegt bei knapp unter 50 Prozent.

- Haftungen: Zusätzlich übernimmt die Republik 100 Millionen Euro an Garantien für die ÖVAG. In Summe kostet die Rettung den Bund damit 1,05 Milliarden Euro.

- Höhere Bankensteuer: Die 700 Millionen Partizipationskapital-Verlust belasten das Budget. Dieses Geld holt sich der Staat von allen Banken. Sie müssen bis 2017 eine höhere Bankensteuer zahlen: Statt 500 Millionen sind es 625 Millionen im Jahr. Das sind zusätzlich 750 Millionen Euro über sechs Jahre. Zudem bekommt der Bund von der ÖVAG 60 Millionen Euro an Entgelt für die Garantie und von den Volksbanken 220 Millionen Euro in Form eines Nachschusses. Die gesamte Gegenfinanzierung für die staatliche ÖVAG-Rettung beläuft sich damit auf 1,03 Milliarden Euro.



- Volksbanken-Haftung: Die 62 regionalen Volksbanken müssen nicht nur Millionen in die ÖVAG pumpen, sondern auch einem engen Haftungsverbund zustimmen. Sie verlieren damit ihre regionale Entscheidungsfreiheit und müssen sich den Vorgaben der ÖVAG unterordnen. Dieser Haftungsverbund, den die Volksbanken beim "Gruppentag" am Montag beschlossen haben, war Voraussetzung für die Staatsbeteiligung. Denn damit steht der Volksbankensektor wie ein Bankkonzern da: Die ÖVAG als Zentrale, die Volksbanken vergleichbar mit deren Filialen. So ein Bankkonzern ist für künftige Käufer interessant. Der Staat kann seine Beteiligung also wieder zu Geld machen. Die ÖVAG allein wäre kaum veräußerbar gewesen.