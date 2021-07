Kampfansage: RegioJet will ÖBB beim Preis und Service überholen

Wien– Prag– Wien. "Reisen ist immer etwas nervig", sagt der tschechische Unternehmer Radim Jančura. Ob mit der Bahn oder mit dem Flugzeug, man müsse oft lange warten. Dabei lasse sehr oft das Service und die Qualität der Versorgung mit Speisen und Getränken zu wünschen übrig. Jančura will das zumindest in seinem Einflussbereich ändern. Der Tscheche betreibt von Prag und Brünn aus nicht nur 200 Fernbusse, sondern mit seiner Firma RegioJet auch 13 Bahngarnituren mit 160 Waggons.

Ab 10. Dezember rollen diese RegioJets, deren aufgemöbelte Waggons aus dem Railjet-Fundus der ÖBB gekauft wurden, vier Mal am Tag von Wien nach Prag und genauso oft zurück. Planziel ist eine Million Passagiere pro Jahr. Damit das Reisen nicht gar so nervt, schenkt Jančuras Personal - in Anlehnung an Flugbegleiter - kostenlos Illy-Kaffee, Tee und Wasser aus. Ein schnelles WLAN-Netz und ein Filmangebot über Monitore soll die Reisezeit von rund vier Stunden schneller verstreichen lassen.