Kärntner Hypo braucht 700 Mio. frisches Geld

APA13505566 - 02072013 - WIEN - ÖSTERREICH: ZU APA 0066 WI - Chef der staatlichen Krisenbank Hypo Alpe Adria, Gottwald Kranebitter, aufgenommen am 12. März 2013 anl. einer Bilanz-Pk in Wien (ARCHIVBILD). Kranebitter hat am Dienstag, 02. Juli 2013, seinen Rücktritt als Vorstandschef der Hypo Alpe Adria Bank bekanntgegeben. APA-FOTO: GEORG HOCHMUTH

© Bild: APA/GEORG HOCHMUTH