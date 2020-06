"Käpt’n Iglo" segelt Richtung Verkauf

Der britische Finanzinvestor Permira will den für seine Fischstäbchen bekannten Tiefkühlkost-Hersteller Iglo verkaufen. Die Veräußerung werde Permira voraussichtlich rund drei Milliarden Euro in die Kasse spülen, berichtete die Financial Times am Montag.

Permira habe unaufgefordert Interessens-Bekundungen erhalten und die Credit Suisse damit beauftragt, den Verkaufsprozess in die Wege zu leiten, hieß es in dem Zeitungsbericht weiter. Wer die Interessenten sind, wurde nicht genannt.

Permira hatte ursprünglich einen Börsengang für das Unternehmen noch für heuer angepeilt. Iglo gehört seit 2006 dem Finanzinvestor, der das unter "Bird’s Eye Iglo" firmierende Unternehmen für rund 1,7 Milliarden Euro vom Lebensmittelkonzern Unilever übernommen hatte.