Jobkrise trifft Ausländer und Ältere hart

Die flaueWirtschaftslage spiegelt sich auch in der Arbeitslosenstatistik wider. Im Juni waren in242.242 Menschen auf Arbeitssuche – und damit um zehn Prozent mehr als im Vergleichsmonat 2012. Dazu kommen mehr als 72.000 Personen in Schulungen. Die nationale Arbeitslosenquote liegt damit bei 6,5 Prozent – ein Plus von 0,5 Prozentpunkten. Dass das im Europa-Vergleich der niedrigste Wert ist – inSpanien undliegt die Quote bei 27 Prozent –, ist für Betroffene freilich kein Trost. SozialministerRudolf Hundstorfer spricht von einem „anhaltend rauen Konjunkturwind“, vor allem wegen der schwachen internationalen Wirtschaftsentwicklung.

Besonders stark gestiegen ist die Arbeitslosigkeit bei Ausländern und über 50-Jährigen (plus 18 bzw. 16 Prozent). Menschen ohne Berufsabschluss haben es aktuell besonders schwer, Fuß auf dem Arbeitsmarkt zu fassen. Von den insgesamt 22.172 neu dazugekommenen Beschäftigungssuchenden im Juni können mehr als 10.000 keinen formalen Abschluss vorweisen. Im Branchenvergleich strauchelt vor allem die Bauwirtschaft mit 16.432 vorgemerkten Arbeitslosen (15 Prozent mehr als im Vorjahresmonat). Überproportional sind auch die Gesundheitsberufe sowie der Tourismus betroffen (plus 14 bzw. 11 Prozent).

In Anlehnung an das Programm für Jugendliche will Hundstorfer eine Beschäftigungsgarantie für Ältere. Eingliederungsbeihilfen sollen ab dem 45. Lebensjahr gezahlt werden. „Jemand, der in Beschäftigung ist, zahlt 18.200 Euro an Steuern und Abgaben pro Jahr, jeder Beschäftigungslose verursacht 19.000 Euro an Kosten.“