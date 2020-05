Jetzt wird auch Zypern zum Problemfall

Zugegeben: Mit einem Anteil von 0,2 Prozent an der gesamten Wirtschaftsleistung der Euro-Zone spielt Zypern nicht in der obersten Liga Europas. Die jährliche Wirtschaftsleistung von 18 Milliarden ist mit kleineren Euro-Mitgliedern wie Estland oder Malta vergleichbar.

Aber die Ansteckungsgefahr, die das Griechenland-Desaster für andere Euro-Länder mit sich bringt und unter der die wirklichen Schwergewichte wie Spanien oder Italien seit Wochen leiden, wird für immer mehr Staaten ein hochbrisantes Thema. So auch für Zypern.



Der südliche Teil der beliebten Touristeninsel - und Steueroase - leidet unter der engen wirtschaftlichen Verflechtung mit dem griechischen "Heimatland" und - aktuell an den Folgen der Explosionskatastrophe vor rund zehn Tagen.



Konkret Alarm geschlagen hat kurz vor dem möglicherweise alles entscheidenden Euro-Krisengipfel in Brüssel niemand Geringerer als Zyperns Notenbankchef und EZB-Ratsmitglied Athanasios Orphanides.



Sein Land könne sich nach der verheerenden Explosion auf einem Marinestützpunkt und der schweren Beschädigung des größten Elektrizitätswerkes des Landes gezwungen sehen, im Ausland um finanzielle Hilfe zu bitten. "Weitere und entschlossene Maßnahmen" müssten ergriffen werden, um das Schlimmste zu verhindern - darunter auch ein " Rettungsplan" mit allem, was dieser für die Wirtschaft mit sich bringe. Zyperns Wirtschaft befinde sich in einer "Notlage", schrieb Orphanides in einem Brief an den zypriotischen Präsidenten Demetris Christofias.