Jetzt werden die Kühlgeräte knapp

Vor allem im urbanen Gebiet ist die Nachfrage laut Krejcik hoch, da die meisten in Mietwohnungen wohnen würden und diese nicht anders kühlen könnten. Ein großes Thema sind für Krejcik die besonders heißen Tropennächte: „Da wälzen sich die Leute in der Nacht hin und her, und am nächsten Tag haben wir ein Wahnsinnsgeschäft.“

Es gebe nicht selten Online-Bestellungen, die um drei oder vier Uhr früh – das ist dann der Zeitpunkt, wo den Hitzegeplagten endgültig der Kragen platzt. Der Stromverbrauch ist bei Klimaanlagen laut Krejcik nicht so hoch wie bei Heizlüftern, er sei finanziell als auch umwelttechnisch eher kein Thema.