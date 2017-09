"Jedes Jahr starten neue Feste"

Mit 16.000 Gästen und 700-Zeltsitzplätzen ist das „Kiritog Bierzelt in Altaussee“ zwar nicht das größte Wiesenfest in Österreich, in einer Disziplin ist es aber unerreicht: 600 Fässer Bier werden in zweieinhalb Tagen geleert. Das ist pro Kopf und Sitzplatz mehr, als auf dem Münchner Oktoberfest, sagt der für den Kirtag Verantwortliche Werner Fischer.

Die Altausseer sind ihren Grundsätzen treu geblieben: freier Eintritt, freier Zugang zum ganzen Gelände, keine Lautsprechermusik, nur unverstärkte Blasmusik, kein Tanzboden und die berühmten Grillhenderl vom Holzkohlengrill. Veränderung gibt es aber auch in Altaussee. „Das Publikum wird immer gemütlicher“, sagt Fischer. Polizeieinsätze, Alkoholexzesse und Führerscheinabnahmen gebe es nicht mehr. Menschen aus nah und fern würden anreisen, um sich hier zu treffen – Gäste aus Norwegen und Australien sind keine Seltenheit, stark vertreten sind vor allem Tiroler, Wiener, Bayern und Italiener. „Wir sind sehr international, das hat sich verstärkt, vor allem durch Mundpropaganda“, so Fischer.

Der Umsatz ist wegen des Außenbetriebs vom Wetter abhängig, grundsätzlich aber im Steigen. Einen Gewinn erzielt der Kirtag nur, weil 450 Mitarbeiter gratis 8500 Stunden arbeiten. „Sonst wären wir eben auf“, sagt Fischer. So können 160.000 Euro an die Freiwillige Feuerwehr gespendet werden. Die Zahl der Wiesenfeste in Österreich steigt, meint Fischer. „Durch die großen Feste gehen die anderen aber unter.“