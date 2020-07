Jeder Österreicher trinkt 105 Liter Bier pro Jahr

Unter den mehr als 1.000 verschiedenen Bieren, die in Österreich gebraut werden, finden sich viele sogenannte Craftbiere. Diese sind "zweifellos eine Bereicherung der heimischen Bierlandschaft", sagt die Geschäftsführerin des Brauereiverbandes, Jutta Kaufmann-Kerschbaum. Für den Begriff, der ursprünglich aus den USA stammt, gebe es allerdings keine einheitliche, exakte Definition.

"In den Medien, aber auch in der aufstrebenden Spezialitätenbier-Szene, werden die Begriffe "Craft Beer" und "kleine Brauer" meist in einem Atemzug genannt. Das erweckt den Eindruck, dass nur kleine Brauereien den Anspruch hätten, Craftbiere zu produzieren. Tatsächlich jedoch stellen auch immer mehr große Brauereien Craftbiere her. Es geht aber letztlich nicht um Brauereigröße und Ausstoß, sondern um die Kunst und Kreativität des Brauhandwerks", betont Kaufmann-Kerschbaum. Der "Codex alimentarius austriacus" (das Österreichische Lebensmittelbuch) ist vor kurzem um die Kategorie "Kreativbiere" erweitert worden. Das sind Biere mit außergewöhnlichen natürlichen Rohstoffen bzw. besonderer Herstellungsart, wobei der Basischarakter nach wie vor Bier ist.

Bilder: 5 Fakten zu Craft Beer