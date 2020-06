Jeder 4. Deutsche schuftet für Niedriglohn

Sie rücken frühmorgens an, um Büros zu putzen, sie räumen als Leiharbeiter in Supermärkten Regale ein oder schneiden beim Friseur Haare: Klein- und Kleinstverdiener besetzen auch im reichen Deutschland einen immer größeren Teil des Arbeitsmarktes. Wie groß, das zeigt eine aktuelle Studie der Universität Duisburg-Essen. Jeder vierte Beschäftigte in Deutschland erhält demnach weniger als 9,15 Euro pro Arbeitsstunde und liegt damit unter der Schwelle für Niedriglöhne. Tendenz der vergangenen 15 Jahre: Stark steigend. Jeder Fünfte verdient sogar weniger als 8,50 Euro und liegt damit unter dem gesetzlichen Mindestlohn, den SPD, Grüne und die Gewerkschaften seit mehreren Jahren fordern.

Während das Ergebnis für Schlagzeilen und Spitzenmeldungen in vielen deutschen Medien sorgt, will das Bundesarbeitsministerium dem Ergebnis nicht so viel Dramatik beimessen. Schließlich, so ein Sprecher, sei die Zahl der Erwerbstätigen insgesamt gewachsen, außerdem sei der Zuwachs vor allem darauf zurückzuführen, dass neue Bevölkerungsgruppen in der Statistik berücksichtigt seien. Tatsächlich haben die Autoren zum ersten Mal Pensionisten und Studenten berücksichtigt. Diese, meist nur nebenberuflich tätig, kassieren zu einem Großteil geringe Stundenlöhne. Doch mit diesen und ohne diese beiden Gruppen trifft die Studie einige ebenso klare wie bedenkliche Aussagen.