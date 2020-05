Japan bekämpft starken Yen

Die zweite Möglichkeit zur Schwächung der Währung - nämlich eine Zinssenkung - steht Japan kaum mehr zur Verfügung: Die Zinsen in Japan liegen seit Jahren nahe null. Tiefer geht es kaum, obwohl es etwa in der Schweiz vor Jahren auch schon negative Zinsen gegeben hat. In diesem Fall müssen Anleger, die ihr Geld in Schweizer Franken investieren, dafür Zinsen zahlen. Die Schweiz ist derzeit nahe an diesem Schritt.



Denn der Franken sinkt trotz der massiven Franken-Verkäufe der Schweizerischen Nationalbank nur kurzfristig. Am Donnerstag lag der Kurs bei unverändert 0,91 Euro je Franken, nachdem die Notenbank am Vortag bis zu 80 Milliarden Franken veräußert und dafür Euro gekauft hat. Die Zinsen wurden auf eine Bandbreite von null bis 0,25 Prozent gesenkt. Trotz dieser De-facto-Nullzinspolitik strömt Geld von Investoren in Franken, die wegen der Verschuldungskrise Angst vor einem Wertverfall von Euro und Dollar haben. Franken-Kreditnehmer in Österreich sind zunehmend besorgt. Die Bank Austria hat in ihren Filialen eigens 400 Berater abgestellt, die in Gesprächen mit den Kunden Lösungen suchen sollen.