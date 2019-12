Irrtum: Brieftauben-Shop ist nicht insolvent

Aufgrund eines Irrtums in einer Wirtschaftsinformation des Dienstleisters Creditreform wurde Werner Balasko, geb. 1976, Betreiber des Taubenshop Balasko (http://www.brieftauben-balasko.at, fälschlicherweise als insolvent bezeichnet. Creditreform hat den KURIER darüber informiert, dass es sich dabei um einem Fehler einer Mitarbeiterin handelt. Weder Werner Balasko noch sein Shop sind insolvent. Wir entschuldigen uns für den Irrtum.

Es ist lediglich ein Insolvenzeröffnungsverfahren gegen Andreas Werner Balasko, geb.1998, wohnhaft an derselben Adresse in Neusiedl am See, mangels Kostendeckung abgewiesen worden. Die Antragstellerin war die SVA. "Das Insolvenzverfahren wird mangels Kostendeckung nicht eröffnet. Der Schuldner ist zahlungsunfähig.", heißt es in der Ediktsdatei.