"Irreführende Werbung" bei Handy-Tarifen

Das Angebot klingt gut. Ein günstiger monatlicher Fixtarif für das Handy. Für Unmut bei Konsumenten sorgt allerdings, dass dann auch noch eine zusätzliche jährliche Service-Pauschale anfällt. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat mehrere Mobilfunkanbieter geklagt, weil auf diese Service-Pauschalen in der Werbung nicht ausreichend hingewiesen wurde. Durchaus mit Erfolg. Das Handelsgericht Wien hat sich der Argumentation des VKI angeschlossen und dem Mobilfunkbetreiber Orange irreführende Werbung untersagt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.



Konkret ging es um die Werbung für die Tarife „Super Deal Monte Carlo“ und „Super Deal Stockholm“. Zu den jeweiligen monatlichen Grundentgelten von 20 Euro sowie 12 Euro wird noch eine jährliche Service-Pauschale von 19,90 Euro verrechnet. In der Fernsehwerbung wurde der Hinweis auf diese zusätzliche Pauschale in kleiner Schrift für vier Sekunden eingeblendet. Das war dem Handelsgericht zu wenig Information.