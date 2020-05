Investor Pecik dementiert Telekom-Einstieg

Pecik selbst dementierte kurz darauf: "Die Meldung stimmt nicht." Weitere Details wollte er freilich nicht nennen. Auch die Telekom selbst gab bekannt, keinerlei Informationen über einen potenziellen Aktienzukauf erhalten zu haben. Nach dem heimischen Börsegesetz müssen Aktionäre der Börse, der Finanzmarktaufsicht und dem Unternehmen selbst innerhalb von zwei Handelstagen melden, dass ihr Anteil bestimmte Schwellenwerte - in 5-Prozent-Schritten - über- oder unterschritten hat.



Ein Großaktionär, der kalifornische Fonds Capital Research an Management Company, hat sich vom Großteil seiner TA-Aktien allerdings getrennt. Der Fonds hielt Anfang 2010 noch 15,1 Prozent, im Sommer 2011 waren es nur noch 4,99 Prozent.



