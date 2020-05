Investor Calice rettet Hanlo Fertighaus

Matthias Calice, Jahrgang 1969, war früher für die internationalen Finanzinvestoren Apax und TPG Capital tätig und hat richtig große Übernahmen bzw. Restrukturierungen durchgezogen, darunter waren der Armaturenhersteller Grohe und die griechische Telekomgesellschaft TIM Hellas. Der Lebensmittelpunkt der Familie Calice ist in London. Im Vorjahr ist er mit dem Industriellen Cornelius Grupp (Stölzle Oberglas) beim niederösterreichischen Anlagenbauer FMW eingestiegen. 2014 übernahm Calice mit der Schweizer Lifemotion SA 51 Prozent am angeschlagenen Kärntner Verpackungshersteller und Anlagenbauer Hirsch Servo und verkaufte die Schweizer Gesellschaft später mit einem deutlichen Gewinn an die Wiener Herz-Gruppe um Gerhard Glinzerer.