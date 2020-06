Arbeitszeitverkürzung ist leistbar

Karriere Markus Marterbauer, geboren 1965 in Uppsala ( Schweden), studierte in Wien Volkswirtschaft und war von 1988 bis 1994 Assistent am Institut für Volkswirtschaftstheorie und -politik. Anschließend war er sieben Jahre lang Konjunkturreferent am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO). Seit 2011 leitet er die Abteilung Wirtschaftswissenschaft der Arbeiterkammer Wien. Außerdem ist er Lektor an der WU Wien, Mitglied im Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen und Mitglied des Staatsschuldenausschusses.

