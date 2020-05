Insolvenzverwalter räumt bei dayli auf

In der Prüfungstagsatzung der insolventen Drogeriekette dayli (3343 Mitarbeiter) am Freitag hat Insolvenzverwalter Rudolf Mitterlehner seinen 117 Seiten starken Bericht vorgelegt. Dieser spiegelt die Komplexität und die Unwägbarkeiten dieses außergewöhnlichen „ Sanierungsverfahrens“ eindrucksvoll wider. Die Forderungen der rund 4600 Gläubiger dürften sich laut Creditreform bei etwa 104 Millionen Euro einpendeln, rund 36 Millionen Euro entfallen auf die früheren Mitarbeiter. Etwa 20 Millionen Euro soll das Masse-Vermögen aktuell betragen, davon 6,1 Millionen Euro auf Bankkonten.

Obwohl das Verfahren bereits am 4. Juli 2012 eröffnete wurde, ist nach wie vor noch nicht klar, ob das abgewirtschaftete Unternehmensgerüst noch einen Käufer findet. Bis Ende September soll die „Käufersuche“ noch prolongiert werden. Es geht dabei um Markenrechte, ein Warenlager, einen Haufen Mietverträge und zumindest eine Liegenschaft in Italien. Kann kein Gesamtpaket mit einem Interessenten geschnürt werden, kommt es zu einer „Restlverwertung“. Detail am Rande: Der gescheiterte dayli-Chef Rudolf Haberleitner soll nach wie vor „Sanierungspläne“ verfolgen, wie die APA berichtet.