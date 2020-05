Inserate: Persilschein für Doris Bures

Nikolaus Berlakovich

Auch das Verfahren gegen Landwirtschaftsminister ÖVP ) ist so gut wie abgeschlossen. Der Vorhabensbericht derist bereits vomund derwieder zurückgekommen. Da die Verfügung in den nächsten Tagen ausgefertigt wird, will Sprecherindas Ergebnis noch nicht verraten., der nicht in der neuensitzen wird, muss also noch einige Tage dunsten. Insider meinen aber, dass auch sein Verfahren zum selben Ende kommt wie die Ermittlungen gegen

Auch bei Berlakovich geht es um den Vorwurf der Untreue in Zusammenhang mit Inseraten, unter anderem in der Bauernzeitung, und um Kosten für die Homepage des Ministeriums. Die Vergabe wurde auch vom Rechnungshof kritisiert, alle drei Oppositionsparteien hatten eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht.

Noch länger zappeln müssen Bundeskanzler Werner Faymann und sein Staatssekretär Josef Ostermayer. Ihr Akt liegt immer noch im Justizministerium, soll aber demnächst erledigt werden. Die Staatsanwaltschaft wollte das Untreue-Verfahren wegen Inseraten in Kronen Zeitung und Österreich bereits im Sommer 2012 einstellen, doch das Justizministerium ordnete an, die Ermittlungen auszuweiten. Die Chancen von Faymann und Ostermayer auf Einstellung stehen gut.