Informationsmangel bei Kühlschrank-Pickerl

Wie kommen Konsumenten zu ihrem Geld? Weder muss der alte Kühlschrank entsorgt noch der Kaufvertrag vorgelegt werden. Antragsformulare liegen bei den Entsorgungsstellen auf oder können unter www.ufh.at heruntergeladen werden. Infos gibt es telefonisch unter der UFH-Hotline 0810/144 166. In das Antragsformular die 22-stellige UFH-Plaketten-, die Gutscheinnummer oder die 16-stellige PEG-Plakettennummer eintragen und an UFH, Mariahilfer Straße 37-39, A-1060 Wien (Fax: +43-1- 588 39-94) schicken.



Konsumenten haben noch bis 2035 Anspruch auf Rückzahlung des Geldes, das sie für die Plakette bezahlt haben. "Wer sein Kühlschrankpickerl noch findet, sollte es so bald wie möglich einlösen," rät Hochreiter.



In der Anfangsphase 1993 hat das Pickerl 770 beziehungsweise 599,50 Schilling gekostet hat, ab 1995 dann 100 Schilling (7,27 Euro).