Inflation: Bringen Sie Ihr Geld in Sicherheit

Das hat gestern eingeschlagen: In der Eurozone lag die Inflation im August bei drei Prozent. In Deutschland stiegen die Preise sogar um 3,9 Prozent und in Österreich um 3,1 Prozent.

Noch zu Beginn des Jahres sprachen Experten von „Deflation oder Inflation“. Sie lagen alle falsch.

Kommt eine hohe Dauer-Inflation?

Die Frage kann jetzt nur noch lauten: Droht eine dauerhaft hohe Inflation bei daraus resultierender Geldvernichtung durch die Notenbanken dank ihrer Nullzinspolitik?

Vieles spricht dafür. Die Globalisierung gerät dank der Zick-Zack-Corona-Politik der Regierenden erneut unter Druck.