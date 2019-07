Infineon: Wie aus Sand ein Chip für das Handy wird

Die Digitalisierung bestimmt längst unser Leben. Jeder, der ein Smartphone hat oder über Amazon einkauft, nutzt die Vorteile der Digitalisierung. Dahinter stehen oft Unternehmen, die man in der breiten Öffentlichkeit kaum wahrnimmt. Unternehmen, die sich auch in Österreich befinden und eine wesentliche Rolle in der globalen Digitalisierung spielen.

Der Technologie-Konzern Infineon ist so ein Unternehmen. Die Infineon Technologies Austria AG, so der offizielle Firmenname, hat ihren Sitz in Villach und beschäftigt derzeit rund 4.200 Mitarbeiter. Infineon stellt Mikro-Chips her.