Infineon schafft Sprung bei Umsatz und Gewinn

Der Chip-Hersteller Infineon Austria schaffte im Geschäftsjahr 2013/14 (31.September) wie der deutsche Mutterkonzern einen beachtlichen Umsatz- und Gewinnsprung. Der Umsatz stieg um zehn Prozent auf 1,3 Milliarden Euro, der Gewinn (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/EGT) schnellte sogar um 68 Prozent auf 149 Millionen in die Höhe.

Hauptverantwortlich dafür sind der gute Markt für die von Infineon Austria global verantworteten Geschäftsbereiche (Mobilität, Sicherheit und Energieeffizienz). Die am Hauptstandort in Villach angesiedelte Produktion war voll ausgelastet. In Villach investiert Infineon bis 2017 290 Millionen Euro und schafft dadurch 200 zusätzliche Arbeitsplätze.