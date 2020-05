Industriemetalle nehmen Abschwung vorweg

Wie geht es mit der Weltwirtschaft weiter? Zahlreiche Wirtschaftsforscher haben ihre Prognosen in den vergangenen Wochen nach unten revidiert, an den Börsen herrscht Skepsis. Glaubt man einem Experten, der bisher oft recht behielt, sind die Aussichten recht trübe: Dr. Kupfer. Das Industriemetall wird aufgrund seiner häufigen Verwendung in der Industrie weltweit als wichtiger Frühindikator für die künftige Wirtschaftsentwicklung gesehen. Seit Mitte Juli fiel der Preis für eine Tonne Kupfer von 9800 auf 8800 Dollar. Von den 3000 Dollar im Jahr der Finanzkrise 2008 ist man freilich noch meilenweit entfernt.



"Die Preise für Industriemetalle sind weniger Angebot-, als primär Nachfrage-getrieben", erklärt Clemens Klein, Manager des Rohstoffaktienfonds der Erste Sparinvest. "In den vergangenen drei Wochen hat sich die Stimmung an den Märkten gedreht hin zu einem deutlichen Abwärtstrend." Nachsatz: "Aber Kupfer hat sich noch ganz gut gehalten." Die Entwicklung in den nächsten Wochen wird laut Klein vor allem von der Geldpolitik der Zentralbanken abhängen. "Wenn die US-Notenbank die Geldpolitik erneut lockert, wird das die Märkte positiv beeinflussen", glaubt Klein, der einen Zufluss von spekulativem Geld erwartet.