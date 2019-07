Industrie-Chef Kapsch zum Wahlkampf: "Eine Katastrophe"

KURIER: Wie sehen Sie den Wahlkampf?

Georg Kapsch: Mich schmerzt, dass wir in einer Situation sind, in der die Parteien keine politischen Claims mehr abstecken. Stattdessen besteht offensichtlich ein wirklicher Hass zwischen drei unterschiedlichen politischen Lagern in Österreich.

Für wie gefährlich halten Sie das?

Das ist extrem gefährlich für die österreichische Gesellschaft. Es geht nicht mehr um bessere politische Konzepte, sondern es geht nur noch darum, persönlich andere zu attackieren. Das sind Umgangsformen bei denen ich der Ansicht bin, dass sie in einer modernen Demokratie nichts verloren haben.

Soll die FPÖ wieder in die Regierung?

Ich kann es mir aufgrund der Geschehnisse der vergangenen Monate nicht vorstellen, dass der ehemalige und zugleich wahrscheinlich nächste Bundeskanzler wieder in dieselbe Konstellation geht. Da würden sich wohl viele fragen, warum wir dann gewählt haben.

Können Sie sich Türkis-Rot vorstellen?

Schwierig. Das würde nicht einfach werden.

Welcher Partei werden Sie eine Spende überweisen?

Keiner. Bis zu meiner Ernennung zum Präsidenten der Industriellenvereinigung vor sieben Jahren habe ich dem damaligen Liberalen Forum gespendet. Aber seither ist für mich meine Funktion mit Spenden an eine Partei, egal an welche, vollkommen unvereinbar.

Wie findet es die Industrie, dass wir vermutlich erst im kommenden Jahr wieder eine entscheidungsfähige Regierung haben werden?

Am Ende ist es nicht entscheidend, ob die Expertenregierung ein oder zwei Monate länger im Amt ist. Was danach kommt, das ist wichtig.

Thema Klimawandel: Was halten Sie von Greta Thunberg?

Ich finde es grundsätzlich gut, wenn sich junge Menschen für unsere Umwelt engagieren. Am Ende zählt freilich das Ergebnis. Eine wirksame Bekämpfung der Erderwärmung wird nur mit moderner High-tech-Industrie möglich sein. Wir sind da auch Vorreiter. Die Industrie hat in den vergangenen Jahrzenten viel mehr zur Emissionsreduzierung beigetragen als zum Beispiel der Hausbrand oder der Verkehr.

Sie hätten also kein Problem mit einer CO2 Steuer?

Wenn eine CO2 Steuer die Emissionszertifikate ersetzt und somit nicht die Produktion sondern das Produkt belastet, kann man gerne darüber reden. Denn damit würden wir über den tatsächlichen ökologischen Fußabdruck der Produkte diskutieren und damit auch über alle nach Europa kommenden Importe. Da hätten wir Kostenwahrheit im Verkehr, was wir derzeit ja nicht haben.