Immofinanz: Dienstreisen unglaubwürdig

Laut der Liste der Dienstreisen der ehemaligen Constantia Bank, deren kaputter Rest jetzt der Immofinanz gehört, hat Petrikovics in diesen Jahren regelmäßig über Silvester eine Dienstreise gemacht: einmal nach St. Moritz, ein anderes Mal in die USA. Auffällig dabei laut Immofinanz: Meist wurden zwei Flugtickets, aber nur ein Zimmer im Hotel gebucht. Eine besonders schöne Dienstreise musste Petrikovics im Sommer 2006 antreten. Am 31. Juli flog er nach Rio de Janeiro, von dort am 3. August in die USA, weiter dann nach Sydney, die Fidschi-Inseln, Bangkok, Seoul, Tokio und am 26. August wieder nach Wien.



Wirklich Urlaub genoss der Ex-Chef der Immofinanz aber praktisch nie. Lediglich zwei Tage gönnte er sich zwischen 2004 und 2006. Auf Dienstreisen war er aber durchschnittlich 194 Tage im Jahr, entnimmt die Immofinanz den Aufzeichnungen der Buchhaltung der früheren Constantia Privatbank. Jetzt ist das Gericht am Zug.