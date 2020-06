Immofinanz: Anleger klagen 245 Millionen ein

"Wir fühlen uns benachteiligt und unfair behandelt", wettert Immofinanzchef Zehetner. "Gewisse Richter ziehen die Verfahren an sich. Wir sind damit nicht einverstanden." Nachsatz: "Wir werden am Ende den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte befassen müssen." Die Immofinanz schöpft in der Zwischenzeit alle Rechtsmittel aus. Allein gegen Richter Pablik brachte sie vier Befangenheitsanträge ein – und blitzte damit ab. Auch gegen die Bestellung des Sachverständigen Gerhard Altenberger, der bereits im Immofinanz-Strafverfahren tätig ist, legte sich sie quer – ebenfalls ohne Erfolg. Vergangene Woche wurde eine weiterer Befangeneheitsantrag gegen einen Richter, diesmal gegen Handelsrichter Harald Wagner, eingebracht. Eine Entscheidung darüber steht noch aus.