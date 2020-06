Zieht der Mieter aus, muss er die Wohnung geräumt zurückstellen

Wer umzieht, hat alle Hände voll zu tun. Der Nachsendeauftrag muss mit der Post vereinbart, Kisten gepackt und ein Umzugsservice bestellt werden. Dabei sollte man nicht vergessen, dass auch die alte Wohnung ordnungsgemäß zurückgegeben werden muss. „Stellt der Vermieter bei der Übergabe Schäden fest, wird der Mieter schadenersatzpflichtig“, sagt Christian Boschek, Wohnrechtsexperte der Arbeiterkammer. Ob aber überhaupt überdurchschnittliche Abnützungen oder Beschädigungen vorliegen, muss der Vermieter nachweisen. Konkret bedeutet das, er hat durch Fotos zu belegen, in welchem Zustand die Wohnung vom Mieter übernommen und wie sie zurückgestellt wurde. Der Mieter muss in der Folge seinerseits belegen, dass ihn keine Schuld am entstandenen Schaden trifft.

„Es ist aber unzulässig, wenn der Vermieter die Beweislast vertraglich auf den Mieter überwälzt“, sagt Boschek. Die Vertragsklausel, "der Mieter bestätigt, den Vertragsgegenstand in neuwertigem Zustand übernommen zu haben", wurde daher vom Obersten Gerichtshof für unwirksam erklärt. Um keine bösen Überraschungen zu erleben, sollten auch Mieter die Wohnung bei der Anmietung genau untersuchen. Selbst kleine Schäden wie Kratzer sollten fotografiert werden. Es empfiehlt sich auch, die Therme und die Heizkörper zu testen. Die Mängelliste sollte entweder gemeinsam mit dem Vermieter erstellt werden, oder sie wird vom Mieter angefertigt und an die Hausverwaltung geschickt. Dasselbe Prozedere sollte bei der Rückstellung der Wohnung stattfinden. Gibt es kein Übergabeprotokoll und wurden Zustand und Ausstattung nicht dokumentiert, dann wird vermutet, dass der Mietgegenstand in brauchbarem Zustand von mittlerer Beschaffenheit übergeben wurde.