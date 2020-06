Kann ich für ein paar Monate vermieten?

Sie können bei der Schlichtungsstelle bzw. beim zuständigen Bezirksgericht einen Antrag auf Feststellung des rückzahlbaren Kautionsbetrages einreichen. Unabhängig davon würde ich die Hausverwaltung auffordern, Ihnen die Unterlagen bzw. die Rechnungen zu übermitteln, damit Sie von Vornherein wissen, welche angeblichen Mängel die Hausverwaltung beheben musste. In diesem Zusammenhang wird man sicherlich überprüfen müssen, ob Ihnen diese überhaupt angelastet werden können oder diese ohnehin unter die normale Abnützung fallen.

Ich bin seit 30 Jahren Mieterin in einem Altbau. Die Tür ist schon so desolat, dass man sie aufbrechen könnte, wenn man sich fester dagegenlehnt. Trotzdem will die Verwaltung sie nicht austauschen. Was kann ich tun?