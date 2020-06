Ist Abwesentheit ein Kündigungsgrund?

ILLUSTRATION - Der Carl Zeiss Schriftzug ist am 12.12.2013 während der Jahresabschluss-Pressekonferenz der Zeiss-Gruppe in Stuttgart (Baden-Württemberg) auf einem Objektiv zu sehen. Foto: Marijan Murat/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

© Bild: APA/dpa/Marijan Murat