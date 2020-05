Darf ich in den Vertrag eintreten?

Ich lebe seit zwei Jahren bei meiner Mutter. Ich möchte in ihren unbefristeten Hauptmietvertrag eintreten. Darf ich das und kann der Vermieter die Miete anheben?

Ich gehe davon aus, dass die Wohnung dem Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes unterliegt. Durch den gemeinsamen Haushalt mit Ihrer Mutter während der letzten zwei Jahre haben Sie die Eintrittsvoraussetzungen erfüllt. Unter der Voraussetzung, dass Ihre Mutter die Mietrechte aufgibt und Sie über zwei Jahre in einem gemeinsamen Haushalt mit Ihrer Mutter gelebt haben oder die Wohnung gemeinsam mit Ihrer Mutter bezogen haben oder seit der Geburt dort wohnen, können Sie in das Mietverhältnis eintreten. Der Vermieter ist davon schriftlich in Kenntnis zu setzen. Tritt in einen am 1. März 1994 bereits bestehenden Hauptmietvertrag ein volljähriges Kind des Hauptmieters ein, so ist der Vermieter grundsätzlich berechtigt, den Mietzins je nach Ausstattungskategorie auf maximal 3,25 Euro pro anzuheben.

Ich besitze ein Haus mit Garten. Mein Sohn will das Haus nutzen, auch seine Freundin soll einziehen. Es ist geplant, dass sie keine Miete zahlen, aber die anfallenden Kosten tragen. Wie kann ich dafür sorgen, dass die Freundin meines Sohnes keine Wohnrechte an der Liegenschaft erwirbt?