Wochenendhaus auf Rädern

Steininger

Steininger

Für die Finanzierung desPrototypen habenund Frantal sich nicht einfach Geld von der Bank geliehen. Über die Crowdfunding-Plattform Conda wurden Investoren gesucht und gefunden. „Das Interesse war von Anfang an sehr groß, obwohl es sich dabei natürlich um ein Risikoinvestment handelt. Ein paar Investoren haben sogar in der Werkstatt mitangepackt“, schildert die Wohnwagon-Geschäftsführerin. „Wir haben den Prozess transparent abgewickelt, die Leute mit an Bord geholt und Veranstaltungen gemacht.“ 70.000 Euro sind in der ersten Stufe hereingekommen. „Die Investoren sind am Unternehmenserfolg beteiligt“, sagt. Nun geht es daran, dieWohneinheit in Serie zu produzieren. Dafür werden wieder Investoren gesucht. Das Ziel: 100.000 Euro. Individuelle Versionen des mobilen Zweitwohnsitzes können jetzt auch gekauft werden. Interessenten können zwischen drei Größen wählen: 15, 25 und 33 Quadratmeter. Die Preise liegen je nach Größe zwischen 34.000 und 69.000 Euro. Das Interesse ist groß, die ersten zwei Einheiten wurden bereits verkauft. Auch Ausstattungselemente wie die Kompost-Toilette oder eine stromlose Espressomaschine werden über den Shop verkauft. www.wohnwagon.at