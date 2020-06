Wer vom Plan weg kauft, hat Vor- und Nachteile

Markus Kaspar

Der Kauf ab Plan birgt aber auch einige Risiken. So kann die Bauqualität nur anhand von Plänen und Baubeschreibungen beurteilt werden. Im Vertrauen darauf, dass alles so wird, wie in den Broschüren dargestellt, tätigen die Käufer die wohl größte Investition ihres Lebens. Je detaillierter die Unterlagen und Visualisierungen der konkreten Wohnung sowie des gesamten Hauses sind, desto mehr Missverständnisse bezüglich der fertigen Immobilie lassen sich ausräumen. „Wohnungskäufer sollten möglichst aussagekräftige Bauausstattungsbeschreibungen einfordern“, sagt, Notar in Wien . „Außerdem rate ich, im Vorfeld Informationen über die Bonität desBauträgers einzuholen.“ Denn geht dieser in Konkurs, können diedes Käufers verloren gehen. Davor geschützt sind Verträge, die unter dasBauträgervertragsgesetz (BTVG) fallen. „Das ist dann der Fall, wenn der Käufer mindestens 150 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche anan denleistet“, sagt. 2008 wurde das Gesetz novelliert und verschärft. Geschützt sind Erwerber auch für den Fall, dass sich der Bau verzögert oder erst gar nicht fertiggestellt wird.Im Kaufvertrag muss klar geregelt sein, wann die Wohnung übergeben wird, wie hoch Kaufpreis und Nebenkosten sind und wie die Zahlungen abgesichert werden. Dazu gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten, denmit grundbücherlicher Sicherstellung, die Bankgarantie und – eher selten – die pfandrechtliche Sicherstellung.