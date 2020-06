Wer haftet beim Kauf einer kontaminierten Liegenschaft?

Das Umweltbundesamt schätzt die Zahl jener Standorte in Österreich, wo mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wurde oder wo Abfälle abgelagert wurden, auf rund 70.000. Im Verdachtsflächen-Kataster werden diese Standorte, die aufgrund ihrer früheren Nutzung verdächtig sind, vermerkt. Mit der Eingabe einer Adresse und der Grundstücksnummer kann kostenlos abgefragt werden, ob eine bestimmte Liegenschaft eine Verdachtsfläche ist. Ob tatsächlich eine Gefährdung vorliegt, muss durch Boden- und Grundwasser-Untersuchungen nachgewiesen werden.

Gelingt der Nachweis, dann werden die Flächen in den Altlasten-Atlas eingetragen, auch bereits sanierte Standorte sind hier verzeichnet. Bisher ausgewiesene Kontaminierungen können auf der Homepage des Umweltbundesamts eingesehen werden. Als Altlasten werden Deponien und Industriestandorte bezeichnet, bei denen Schadstoffe nachweislich in den Boden und in das Grundwasser gelangt sind. Die Folgen sind Gefahren für Mensch und Umwelt. Immer wieder sind Altöle von Tankstellen und chemische Stoffe wie Lösemittel von Putzereien in Grund und Boden gesickert. Die Sanierung von kontaminierten Böden erfolgt etwa durch die Räumung einer Deponie, das Abtragen von verunreinigten Erdschichten oder durch die Leitung des belasteten Grundwassers in die Kläranlage.

www.umweltbundesamt.at