Was tun gegen Zigarettenrauch?

Zunächst muss Ihnen unabhängig von der Frage der Vergebührung klar sein, dass ein mündlicher Mietvertrag immer mit Risken, insbesondere mit der Frage der Durchsetzbarkeit von Befristungen verbunden ist.

Laut Gebührengesetz besteht nur dann, wenn eine Vertragsurkunde vorliegt, eine Gebührenpflicht. Die Gebühr beträgt im Allgemeinen ein Prozent der Bemessungsgrundlage, wobei die Höhe der Bemessungsgrundlage von den vertraglich vereinbarten Leistungen, also dem Entgelt und von der vertraglich vereinbarten Laufzeit, also der Dauer, abhängt. Bei Wohnungsmietverträgen sind die wiederkehrenden Leistungen – also Miete, Betriebskosten, Beheizung etc. – höchstens mit dem Dreifachen des Jahreswertes anzusetzen.

Ich bin Eigentümerin einer Wohnung. Wir sollen ab Jänner eine neue Verwaltung bekommen. Weil diese teurer ist als die alte Verwaltung, habe ich den Vertrag noch nicht unterschrieben. Welche Nachteile hat es für mich, wenn ich überhaupt nicht unterschreibe?

Grundsätzlich bedarf es zur Bestellung eines Verwalters eines einfachen Mehrheitsbeschlusses, da es sich um eine Maßnahme der ordentlichen Verwaltung handelt. Auf jeden Fall sind aber die Regeln der Beschlussfassung einzuhalten. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt wurden, ist der Verwalter rechtswirksam bestellt worden. Ob Sie nun den Vertrag mitunterschreiben oder nicht ist irrelevant, da ja die Mehrheit den Verwalter bestellt hat. Die mir von Ihnen vorgelesene Vollmacht können Sie aber auf jeden Fall unterschreiben, da der Verwalter in dieser Vollmacht ausdrücklich darauf hinweist, dass die Mehrheit zum Beispiel über die Aufnahme eines Darlehens entscheidet.